Disparition du petit Emile: ce que l’on sait

Malgré quelque 800 gendarmes, pompiers et volontaires mobilisés, le petit Emile, deux ans et demi, restait introuvable lundi soir, 48 heures après sa disparition dans un minuscule hameau des Alpes-de-Haute-Provence, et les secours vont désormais arrêter les battues pour des recherches plus « ciblées ».

« Malgré toutes ces recherches, nous n’avons pas pu, à l’heure où je vous parle, localiser l’enfant », a regretté en fin d’après-midi le préfet du département, Marc Chappuis, lors d’un point presse au Vernet, village de 125 habitants, au nord de Digne-les-Bains.

« Les recherches se poursuivront (mardi) mais nous allons adapter le dispositif pour qu’il soit plus ciblé et sélectif », a-t-il ajouté : « Concrètement, on arrête les battues » pour déployer des « moyens spécialisés à la recherche de traces et d’indices », les recherches déjà menées n’ayant pas permis de repérer le garçonnet dans le périmètre initial de 5 kms autour du hameau du Haut-Vernet et ses 25 habitants, là où le bambin a disparu, à quelque 2 kms au-dessus du village du Vernet lui-même, a expliqué le préfet.

« Au bout de 48 heures, l’enfant aurait dû être retrouvé dans ce périmètre, » a estimé le préfet, insistant toutefois : « On n’arrête pas les recherches, on ne perd pas espoir ».

A partir de mardi, « le site sera fermé à toute personne étrangère au bourg », a complété le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon, précisant que « toutes les hypothèses restent d’actualité, aucune n’est privilégiée et aucune n’est exclue ».