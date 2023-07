Le réseau 5G déployé à Bruxelles à partir de septembre

Le réseau 5G sera accessible à Bruxelles à partir de septembre, rapporte samedi L’Echo et De Tijd. Après plus de six mois d’adaptations législatives, les antennes de la capitale pourront enfin prochainement émettre en 5G.

«Les arrêtés exécutifs sont finalement passés au Moniteur belge, fin juin», déclare Aurélie Czekalski, parlementaire MR à la région bruxelloise, qui suit de près le dossier. Ce cadre était indispensable pour permettre aux opérateurs de se lancer.