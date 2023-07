La canicule du sud de l’Europe va-t-elle toucher la Belgique? L’avis du météorologue de l’IRM (vidéo)

Une vague de chaleur touche actuellement le sud de l’Europe. Les températures sont suffocantes et les pouvoirs publics ont pris toute une série de mesures pour protéger la population.

Si, actuellement, la canicule touche surtout l’Italie et l’Espagne, cette vague de chaleur pourrait-elle remonter vers le nord de l’Europe et la Belgique ? Le météorologue de l’IRM était l’invité de RTL Info, ce dimanche, et il se montre rassurant.

David Dehenauw a d’abord expliqué pourquoi la Belgique était, pour le moment, épargnée. « Nous avons des courants de l’Atlantique et pas de l’Afrique du Nord. La chaleur reste confinée dans le sud de l’Europe ».