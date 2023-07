La série télévisée «Plus belle la vie» va reprendre

La série télévisée Plus belle la vie, diffusée sur France 3 de 2004 à 2022, va reprendre après un an et demi d’arrêt, sur TF1 cette fois, a annoncé un dirigeant de la chaîne dans Le Figaro.

« Plus belle la vie sera relancé début 2024 sur la chaîne TF1 et notre plateforme de streaming MYTF1 », a indiqué au quotidien le directeur général adjoint chargé des contenus, Ara Aprikian.

L’heure de diffusion reste à décider. « Je peux simplement dire qu’il s’agira d’une heure de grande écoute », a expliqué ce dirigeant.

Cette fiction située à Marseille a été l’un des programmes vedettes du service public, avec ses 4.665 épisodes qui ont vu défiler 3.232 acteurs, sans compter les figurants.

Elle a atteint des pics d’audience à 6 millions de téléspectateurs en 2008, pour finir aux alentours de 2,5 millions de fidèles.