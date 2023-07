Tour de France: Jonas Vingegaard répond aux accusations de dopage

Ils sont inséparables : Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar n’ont pas réussi à se départager dimanche à Saint-Gervais où Wout Poels s’est imposé. Dix secondes séparent toujours les deux grands favoris du Tour avant un contre-la-montre qui pourrait être décisif mardi à Combloux.

Au lendemain de la deuxième journée de repos lundi, le duel entre les deux favoris, qui tient en haleine la planète vélo, va se poursuivre à distance lors d’un chrono en côte de 22,4 km qui s’annonce irrespirable.

« Mardi et mercredi seront décisifs. Je pense qu’il y aura des écarts sur le chrono et mercredi on va faire l’une des ascensions les plus dures du monde », a estimé le Slovène Pogacar. Il a dit beaucoup aimer le tracé du chrono qui lui « convient très bien » et qu’il ira une nouvelle fois reconnaître lundi, tout en passant du temps avec ses parents, sa petite soeur et sa fiancée qui l’accompagnent dans les Alpes.

Vingegaard aura exactement le même programme, profiter de sa femme et de sa fille, avant d’aller rouler dans la fameuse côte où Bernard Hinault avait écœuré la moitié de l’Italie aux Mondiaux en 1980.

« J’aime bien les chronos courts comme ça avec beaucoup de changement de rythme », a souligné le Danois, toujours « confiant dans les plans » de son équipe Jumbo-Visma, même si Sepp Kuss, accablé par les chutes, est en train de perdre le match des sherpas avec Adam Yates.

Détendu, le tenant du titre a même pris le soin de développer sa réponse sur la question du dopage. Le Danois a dit « comprendre tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport » et parce qu’avec Pogacar, ils vont « plus vite » que d’anciens champions convaincus de dopage.