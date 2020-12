Grand Baromètre: le gouvernement De Croo fait chuter la N-VA sous les 20%

La N-VA vient de passer sous la barre des 20 %, si l’on en croit notre Grand baromètre Ipsos-Le Soir-RTL-TVI-VTM-Het Laatste Nieuws. Les nationalistes passent de 22,2 % d’intentions de vote juste après la formation de la Vivaldi à 19,9 %. Il faut remonter à 2010 pour voir la N-VA à un si bas niveau. Ce n’est pas le Vlaams Belang qui profite de ce déclin. Dans les intentions de vote, le parti d’extrême droite reste premier en Flandre, pour le sixième sondage consécutif, mais perd quelques plumes, passant, lui, de 27,1 % à 26,3. Ce sont les partis du gouvernement fédéral qui en profitent. Le CD&V gagne 1,8 point de pourcentage, l’Open VLD 1,1 point, Groen 0,3 point et le SP.A stagne (– 0,1 point) mais conserve sa position de troisième parti de Flandre. Seule consolation pour la N-VA : Bart De Wever retrouve la place de troisième personnalité la plus populaire de Flandre, devant Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke.

Bruxelles

Le PS est en baisse à Bruxelles. Il passe de 19,1 à 16,8 %, par rapport à notre dernier grand baromètre. On peut émettre l’hypothèse que le parti de Paul Magnette et de Rudi Vervoort perd des voix au profit du PTB puisque ce dernier, dans le même temps, affiche une croissance de 3 %. Il ne se trouve plus désormais qu’à 1,7 % de son éternel rival. L’écart n’a, et de loin, jamais été aussi réduit entre les deux partis à Bruxelles depuis le lancement de notre Grand baromètre en 2011.

Le sommet du classement reste occupé par Ecolo, qui perd 0,3 point. En troisième place, le MR, qui avait lourdement chuté lors de notre dernière enquête a repris quelques plumes (+ 1 point) sans toutefois rembourser la dette de 3,4 points de pourcentage qu’il avait contractée. Les autres partis de l’opposition au fédéral se tiennent plutôt bien. Le CDH gagne 1,8 point et Défi se maintient (+ 0,2 point). Sophie Wilmès, Alexander De Croo et Paul Magnette sont les personnalités les plus populaires dans la capitale.

Wallonie

En Wallonie, le PS remonte de 2,1 points, à 23,2 % d’intentions de vote. Cette remontée – une première depuis mars – permet aux socialistes de conforter leur leadership régional. Derrière, le MR (20,6 %) aussi reprend du poil de la bête (1,4 point de mieux qu’en octobre). Cette amélioration, ainsi que celle du CDH (10,3 %) se réalise au détriment d’Ecolo (15,6 %, recul de 2,2 points), peu en vue durant la crise sanitaire, et du PTB (17,2 %, recul de 1,7 point), toujours bien installé comme 3e parti au sud du pays.

Comme à Bruxelles, c’est Sophie Wilmès qui remporte le plus de suffrages positifs devant son successeur, Alexander De Croo et et le président du PS, Paul Magnette.