Angèle bilingue pour Bruxelles

Angèle a révélé une nouvelle chanson, ce jeudi à 17 heures. Contrairement à Stromae, qui comme elle fait son grand retour, la petite Van Laeken nous avait prévenus. On sait même que le successeur de Brol paraîtra le 10 décembre.

Angèle n’avait pas vraiment disparu. Son Brol Tour était quasiment terminé quand la pandémie a mis le monde de la musique sur pause. Il lui restait à jouer les prolongations au Dour Festival à l’été 2020. Pour ne pas tout à fait disparaître, Angèle a non seulement posté tous les jours des « stories » sur Instagram mais elle a aussi fait du cinéma : dans Annette de Léos Carax, dans le futur Astérix et Obélix de Guillaume Canet (où elle tiendra le rôle de Falbala) et en prêtant sa voix francophone à Toy Story 4 et au nouveau Space Jam.