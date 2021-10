Plongée dans l’enfer des prostituées trans au quartier Yser

Elle s’appelle Samantha, elle est arrivée de Roumanie il y a 13 ans et cela fait sept ou huit ans qu’elle travaille dans la rue, dans le quartier Yser. Pour la diffusion du court-métrage réalisé par l’ASBL Alias, qui prodigue un accompagnement psycho-médico-social aux travailleurs du sexe masculins et trans à Bruxelles, elle a choisi une robe près du corps et une perruque d’un brun chatoyant, pleine de boucles qui lui tombent sur les épaules. Ce soir, c’est sa soirée, celle du grand pas, où on la verra pour la première fois à nu, sans artifices, avec ses blessures et ses douleurs. Elle a pris quelques copines avec elle, pour se donner de la confiance. Elle sourit, mais on sent qu’elle a le trac.