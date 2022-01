Avec Anne Frank survit le souvenir des enfants assassinés par les nazis

L’arrestation d’Anne Frank a fait cette semaine l’objet de nouvelles révélations – ou de nouvelles conjectures, selon le crédit que l’on accorde à l’enquête menée par Vince Pankoke. Selon cet ex-inspecteur du FBI à la retraite, c’est un notaire juif qui aurait trahi, à la fin de l’été 1944, la jeune juive allemande et les autres personnes cachées dans l’annexe du 263 Prinsengracht, au cœur d’Amsterdam. Arrêtée et déportée, Anne Frank devait mourir du typhus à l’âge de 15 ans à Bergen-Belsen.

La suite est connue. Otto Frank, le père d’Anne et de sa sœur Margot, survit à la Shoah. Il revient à Amsterdam après la guerre, découvre le carnet intime de sa fille et le fait publier. Depuis, le Journal d’Anne Frank a été traduit en 70 langues et s’est vendu à 30 millions d’exemplaires. Ses lecteurs y trouvent le témoignage sensible et vivant d’une adolescente prise dans l’étau de la guerre, qui projette les rêves et les espoirs d’une femme en devenir.