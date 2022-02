Climat: l’Europe a du souci à se faire

Nouveau rapport du Giec sur les impacts du changement climatique. Ils sont généralisés et parfois plus graves ailleurs, mais l’Europe serait avisée de se pencher sur sa propre situation et accélérer les mesures d’adaptation.

Il n’y a rigoureusement aucun lieu sur Terre qui ne soit concerné par les impacts du changement climatique. Et il n’est nulle part où l’on devrait négliger la question. Adopté par tous les pays du monde ce lundi, le dernier rapport du Giec – le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat – passe en revue les impacts présents et à venir du réchauffement. Certaines régions sont clairement en première ligne : l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine, les petites îles du Pacifique. Mais si elle n’est pas la plus exposée ni la plus vulnérable, l’Europe serait avisée de se pencher très sérieusement sur la question.