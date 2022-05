Diam’s, la rappeuse influenceuse

Dans les années 2000, les femmes étaient bien rares dans le monde du rap. Diam’s va devenir l’exception, la plus grande rappeuse française, un modèle pour toutes celles et tous ceux qui manquent de repères. Lorsque nous avons posé la question à toutes ces Amazones, ces nouvelles chanteuses de la scène pop – de Christine & the Queens à Pomme en passant par Sandor, Hoshi, Suzane ou Aloïse Sauvage – et des chanteurs comme Eddy de Pretto, tous nous ont cité Diam’s en premier. Diam’s, la rappeuse francophone la plus populaire de tous les temps, celle qui a fait bouger les lignes et les codes. Une battante et une femme engagée, auteure du titre Marine (s’en prenant à la fille Le Pen), qui, en 2006 venait défendre ses idées au cœur de la rédaction du Soir.