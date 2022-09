Roger Federer évoque les raisons qui l’ont poussé à prendre sa retraite

Ce vendredi, Roger Federer fera ses adieux au monde du tennis professionnel à l’occasion de la Laver Cup cette semaine à Londres. Le joueur suisse a en effet pris la décision de mettre un terme à sa carrière. Quelques jours après l’annonce de cette retraite, l’ancien numéro 1 mondial a révélé à la chaîne de télévision suisse RTL pourquoi il avait décidé de ranger définitivement sa raquette. « Mon genou ne me lâchait pas, je ne progressais pas suffisamment bien, et puis j’ai eu le résultat d’un scanner pas très satisfaisant, je me suis alors dit que c’était fini », a-t-il confié.

Âgé de 41 ans, le premier joueur de l’histoire à avoir remporté 20 tournois du Grand Chelem entre 2003 et 2018 (huit à Wimbledon, six en Australie, cinq à l’US Open et un à Roland-Garros), était régulièrement blessé ces trois dernières années. Il n’a plus joué depuis le mois de juillet 2021 et une nouvelle blessure survenue à Wimbledon qui l’avait contraint à une nouvelle opération au genou.