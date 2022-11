Parlement wallon: le greffier gérait les chantiers en électron libre

Révélés au cours du dernier week-end dans Le Soir, les rapports consacrés aux chantiers de la Maison des parlementaires et de la jonction piétonne entre le parking du Grognon et le site du Saint-Gilles ont nourri les débats de deux réunions importantes ce lundi à Namur : un Bureau du parlement (président, vice-présidents et secrétaires) et un Bureau élargi aux chefs de groupes de la majorité et de l’opposition.

Les discussions du Bureau élargi ont eu lieu en présence d’un représentant de la société AT Osborne, assistant à la maîtrise d’ouvrage. Les rapports rédigés par ce spécialiste et les services du greffe révèlent l’explosion des coûts liés aux deux projets : la Maison des parlementaires devrait coûter la bagatelle de 46 millions d’euros (soit quatre fois plus que l’estimation initiale) tandis que le souterrain réservé aux députés engendrera une facture de trois millions d’euros, le triple des projections.