Etats-Unis: les Républicains reprendraient le contrôle partiel du Congrès

Joe Biden, longtemps optimiste, avait fini par reconnaître qu’il serait ardu de conserver le contrôle de la Chambre des représentants. Les Démocrates, eux, ont deux ans pour faire leur mea culpa : à trop insister sur le péril que ferait peser Donald Trump sur la démocratie et la lutte pour protéger le droit à l’avortement, ils ont perdu de vue la préoccupation première d’une immense majorité d’Américains : l’inflation débridée, et le coût dilaté de l’essence. La deuxième partie du mandat de Joe Biden s’annonce pénible et stérile, dans un climat législatif terriblement hostile désormais à Washington.