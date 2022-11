On vous met encore un peu d’Angèle?

Universal.

La pratique commerciale n’est pas neuve mais elle devient systématique chez les gros vendeurs. Armanet, Orelsan, Angèle… et beaucoup d’autres voient leur dernier disque à succès être réédité avec des bonus (studio ou live) pour les fêtes. Ça fait toujours plaisir à l’artiste et surtout au portefeuille des actionnaires des firmes de disques qui vendent deux fois le disque aux fans. Angèle avait déjà eu droit à son Brol 2. Voici maintenant Nonante-cinq la suite constitué des déjà parus Amour, Haine & Danger et du duo Évidemment se trouvant sur la réédition du Civilisation d’Orelsan. À cela s’ajoutent la version live orchestrale de Démons (avec Damso) et les trois inédits Promets-moi, Patrick et Le temps fera les choses.