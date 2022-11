Explosion à Istanbul: le PKK dément toute implication

Un attentat a fait au moins six morts et plusieurs dizaines de blessés ce dimanche à Istanbul.

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a démenti lundi toute implication dans l’attentat qui a fait la veille au moins six morts à Istanbul et dont les autorités turques lui ont attribué la responsabilité.

« Il est bien connu que nous n’avons aucun lien avec cet événement, que nous ne visons pas les civils et rejetons les opérations qui le font » a-t-il affirmé dans un communiqué publié par l’agence de presse Firat, proche du PKK. « Nous sommes un mouvement qui mène une lutte de libération juste et légitime. (…) Il n’est donc pas question de viser les civils de quelque manière que ce soit en Turquie », a ajouté le communiqué signé par le Centre de défense du peuple, organisme du PKK. Le mouvement armé kurde a par ailleurs accusé le gouvernement turc d’avoir « des plans obscurs » et de « montrer Kobané comme cible ».