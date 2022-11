En attendant le nouveau Cure

Ce mercredi 23 novembre, the Cure se produira au Sportpaleis d’Anvers. Comme il l’avait déjà fait en 2008 et 2016 sur le mode « best of », avant de nous revenir de la même façon (très belle, il est vrai, mais bon…) à Werchter en 2019. Le problème, c’est qu’on attend depuis 2008 la suite de l’album 4 : 13 Dream, leur treizième album qui devait être double et dont la deuxième partie avait été annoncée pour 2009. Depuis, silence radio : Robert Smith promène son Cure sur les scènes du monde entier mais toujours pas de nouvelles chansons à l’horizon, sinon celles qu’il a interprétées durant cette nouvelle tournée de 2022. Celle-ci devait pourtant – Robert l’avait promis sur Twitter – être précédée de la sortie du tant attendu nouvel album annoncé depuis 2019.