Un gospel à la mémoire d’Aretha Franklin

W hat you want, baby, I got it. What you need, do you know I got it ? All I’m askin’ is for a little respect when you get home. Vous êtes sûrement en train de fredonner les paroles de ce tube planétaire, signé Aretha Franklin. Et maintenant, imaginez-vous Respect interprété par près de 200 choristes, menés par un chef de chœur, accompagné d’une soliste et de quatre musiciens, le tout dans une église. C’est le cocktail imaginé et mis sur pied par l’asbl Gospel For Life, qui rend hommage à Aretha Franklin dans le cadre de sa seizième tournée à travers la Belgique francophone.

Avec plus de 150 concerts et 100.000 spectateurs à son compte, Gospel For Life fait aujourd’hui connaître ce genre musical, né dans les églises afro-américaines, en se produisant dans toute la Wallonie et à Bruxelles depuis seize ans déjà.