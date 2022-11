Antonio Scurati remporte le prix du livre européen

Le roman M, l’homme de la providence, d’Antonio Scurati, a été couronné du prix du livre européen ce lundi. Le romancier italien succède au palmarès de ce prix décerné chaque année à Christos A. Chomenidis, récompensé l’année dernière pour Niki.

Ce best-seller international retrace, sous forme de trilogie, la naissance du fascisme en Italie et la montée au pouvoir de Mussolini. La traduction française du roman a été publiée aux éditions Les Arènes, en août 2020, dans une tradition de Nathalie Bauer. C’est le second tome de la trilogie qui a été plébiscité. Dans celui-ci, Antonio Scurati raconte « les huit années pendant lesquelles la mécanique implacable du fascisme étouffe les derniers sursauts de la démocratie et propulse l’Italie dans une guerre coloniale violente en Libye », précise le résumé sur le site de l’éditeur. Le troisième tome, qui se concentre sur les années 1938 à 1941, sera publié l’année prochaine en France.