Bruel, Encore une dixième fois

« Encore une fois » (Sony Music).

Patrick Bruel publie à 63 ans son dixième album studio, quatre ans après le carton de Ce soir on sort… (300.000 plaques et huit Forest National !). L’inoxydable chanteur (et acteur et producteur d’huile et vin) publie un disque avec de nouveaux collaborateurs (dont Hoshi pour deux titres ou encore Mosimann) et des sonorités électro pour des thèmes sociétaux ou intimes rassembleurs. Alors que Félix Gray et Paul Ecole lui sont toujours fidèles. Anciens et nouveaux pour un disque aux rythmes dynamiques (Danse pour moi) et à la mélancolie tendre héritée de son amour pour la bonne vieille chanson française (de Barbara à Serge Lama en passant par Aznavour) se contentant d’une belle mélodie au piano. Patrick, sur ce disque, est à la fois le gardien du temple et un artiste bien au fait des sonorités actuelles. Cet exercice d’équilibriste est ici réussi.