Désobéissance civile: face à la justice, l’urgence climatique justifie-t-elle les moyens?

A quelle sauce la justice va-t-elle à l’avenir manger ces activistes du climat enclins à mener des entreprises de plus en plus transgressives pour dénoncer l’action – ou plutôt l’inaction – des gouvernements ? La question agite dans le milieu militant et au-delà, plus de 3 semaines après l’annonce de la condamnation à deux mois de prison (dont un avec sursis) de trois contestataires belges par le tribunal de La Haye, pour « violence contre un bien ». Le 27 octobre, Wouter Mouton et deux de ses comparses (l’un d’eux se contentant de filmer les faits) s’étaient pour rappel collés au cadre et à la vitre de la célébrissime Jeune fille à la perle de Vermeer, hébergée dans la Mauritshuis, et ce au nom de l’urgence climatique. Le tout sans provoquer de dégâts sur l’œuvre en elle-même.