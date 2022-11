Premier League: Pep Guardiola prolonge à Manchester City jusqu’en 2025

Pep Guardiola a prolongé de deux ans, jusqu’en 2025, son contrat d’entraîneur de Manchester City, a annoncé le club de Kevin De Bruyne mercredi.

Le technicien espagnol de 51 ans est installé sur le banc des Citizens depuis 2016. Il a remporté onze trophées avec le club anglais, dont quatre titres de champions d’Angleterre (2018, 2019, 2021 et 2022) et une Coupe d’Angleterre (2019). Guardiola et les Citizens ont aussi disputé la finale de la Ligue des champions en 2021, s’inclinant face à Chelsea en finale.