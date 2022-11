Le parlement de Wallonie fait sa mue, et ce n’est qu’un début

La modification du règlement a été approuvée ce mercredi. Plus de transparence et un meilleur contrôle des dépenses de l’assemblée. Mais il reste beaucoup de pain sur la planche.

Carrément groggy après les révélations sur les agissements du greffier de l’assemblée et l’explosion des coûts des chantiers de la Maison des parlementaires et d’une jonction souterraine, le parlement de Wallonie a su réagir dans l’urgence pour adopter, ce mercredi en plénière, une modification de son règlement qui consacre un contrôle beaucoup plus sévère des budgets et des comptes. En 2022, le budget de fonctionnement alloué à l’institution et géré par le Bureau était tout de même de 89,9 millions.

Majorité et opposition ont approuvé en chœur la création d’une commission de la comptabilité qui sera chargée de « l’examen du projet de budget, de la comptabilité, des comptes et de la gestion des fonds du parlement. » Au-delà des questions purement financières, elle pourra aussi se saisir de toutes les questions relatives aux décisions prises par le Bureau. Celui-ci livrera chaque trimestre un état des lieux des engagements budgétaires.