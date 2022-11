Plafonnement des prix du gaz: pourquoi la Belgique ne bloque-t-elle pas les prix elle-même?

Si l’Union européenne échoue à s’entendre pour bloquer les prix sur les marchés de gros, la Belgique ne devrait-elle pas intervenir elle-même en bloquant les prix – de détail, cette fois – du gaz et/ou de l’électricité ? C’est une question que de plus en plus de consommateurs se posent, notamment au regard des mesures de contrôle des prix qui ont été mises en place dans des pays voisins comme la France ou les Pays-Bas, par exemple. De nombreux experts jugent l’instauration d’un tel mécanisme de blocage « possible juridiquement ». Mais la question essentielle est celle du coût de la mesure, puisque ce sont les Etats qui doivent financer la différence entre les prix auxquels les fournisseurs d’énergie achètent les molécules et les électrons sur les marchés de gros et les prix maximums auxquels ils seraient autorisés à les revendre aux consommateurs finaux.