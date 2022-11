Coupe du monde: l'Angleterre et les États-Unis se quittent sur un partage

L’Angleterre et les Etats-Unis se sont quittés sur un nul vierge, vendredi, au stade Al Bayt d’Al Khor, dans le groupe B de la Coupe du monde de football au Qatar. Ce qui signifie que tout reste encore possible dans cette poule.

La première période était équilibrée. Après une meilleure entame de match anglaise, les Américains prenaient confiance et devenaient de plus en plus dangereux au fil des minutes. Point culminant de cette bonne période américaine, la frappe de Christian Pulisic, servi par Yunus Musah, repoussée par la transversale de Jordan Pickford (33e).