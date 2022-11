Jean-Michel Larqué: «Ça me fait mal de voir les Diables tomber aussi bas sur le plan technique»

1 « Les nuits du sélectionneur argentin doivent tout de même être un peu moins agitées que celles de son homologue allemand »

« L’Argentine et l’Allemagne se sont étalées de tout leur long lors du premier match. Mais avec des répercussions moindres puisque l’Alibeceste bénéficie d’un petit miracle : le Mexique, son adversaire de samedi, et la Pologne ont fait match nul (0-0), ce qui n’est pas le cas de la Mannschaft dont l’autre match de poule a engendré un très large vainqueur, l’Espagne qui a revu ses gammes et ses arpèges en fanfare contre le Costa Rica (7-0).

Les nuits du sélectionneur argentin doivent donc être un peu moins agitées que celles de son homologue allemand car ce dernier est contraint de battre la Roja, ce dimanche. Rien que ça ! Avec quelles armes ? Je me le demande bien car depuis Miroslav Klose, le football allemand ne s’est plus montré capable de former un seul avant-centre de calibre international. Pourtant, il fut un temps où les chaînes de production carburaient à plein régime avec les Seeler, Müller, Hoeness, Rummenigge, Hrubesch, Völler, Klinsmann, Bierhoff et Klose. Ils ont tous empilé des buts qui ont offert des titres à leur sélection.

Aujourd’hui la situation est grave car les désillusions s’enchaînent depuis l’élimination allemande au premier tour du Mondial 2018 et un Euro 2020 ponctué par une élimination en 8es de finale. Alors, qui pour le faire devant ? Personne !