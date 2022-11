Enola et Anisha sont les deux grandes finalistes de la Star Academy

Après six semaines d’entraînements, de répétitions mais aussi d’émotions, d’amitiés et de surprises, les élèves de la « Star Academy » vivent les derniers moments de cette saison extraordinaire.

S’il y a bien quatre finalistes ce soir, Enola, Anisha, Léa et Louis, ils ne sont en réalité que deux à devoir se départager pour la grande finale, qui se déroulait en deux parties. Chaque finaliste a interprété une chanson avec un artiste : Léa avec Lara Fabian, Louis avec Christophe Maé, Enola avec Nolwenn Leroy et Anisha avec Soprano. Nikos Aliagas a ensuite annoncé l’élimination de deux candidats : Léa et Louis. Les deux grands finalistes sont Enola et Léa. Ils vont pouvoir chanter en solo avant de partager une chanson avec le parrain de la saison, Robbie Williams.