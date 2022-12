Les Diables éliminés, dommage et… merci

Aujourd’hui, quitte à ramer à contre-courant, on a envie de dire merci à cette génération de Diables rouges. Merci ? Oui, merci, parce que ce sont ces joueurs, et quelques autres, qui, lors les dix dernières années, ont sorti la Belgique de l’ornière footballistique.

Evidemment, pour les amateurs de foot, la déception est grande après l’élimination sans gloire de la Belgique, chassée de ce Mondial si particulier par l’expérience de l’équipe croate, mais surtout par un manque de jeu, d’envie, d’audace. Et d’adresse dans les dernières minutes du dernier match. On savait depuis longtemps que les Diables rouges aborderaient ce rendez-vous qatari avec plus de questions que de réponses et très loin de l’esprit conquérant de 2018, mais tout de même. Etre sorti au premier tour de la compétition d’un groupe qualifié, par la plupart des observateurs avisés, de « très abordable » au moment du tirage au sort, c’est indigne du talent des Belges et de leur deuxième place au classement de la Fifa, même si on connaît toutes les limites de la crédibilité de ce ranking un peu artificiel.