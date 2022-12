Infrabel approuve ses objectifs pour 2032… et attend le reste

Quelques jours après l’opérateur ferroviaire SNCB, c’est le conseil d’administration du gestionnaire du réseau ferré, Infrabel, qui vient d’adopter le projet de son nouveau « contrat de performance » (anciennement nommé contrat de gestion) pour les années 2023-2032. Comme sa consœur du rail, ce n’était plus arrivé depuis 2008 ! Le précédent contrat (2008-2012) a simplement été amendé annuellement depuis. Le contrat d’Infrabel précise les objectifs qui sont attendus par le gouvernement mais aussi les moyens qui sont alloués pour y parvenir. Dans les annexes du contrat (non encore disponibles tant que le gouvernement ne les a pas validées, le 23 décembre sans doute), on trouve donc un plan financier précis ainsi que le plan pluriannuel d’investissements pour 2023-2032. « Le contrat constitue une assise solide et stable sur laquelle le gestionnaire du rail s’appuiera, tout au long de la prochaine décennie.