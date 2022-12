Parlement wallon: démissionner ou pas, telle est la question

Je ne démissionne pas du Bureau. Tu ne démissionnes pas. Ils ne démissionnent pas (encore ?). Tout au long du week-end, les trois partis de la majorité wallonne (PS, MR, Ecolo) présents au Bureau du parlement régional ont tergiversé sur l’attitude à adopter après les accusations successives de gabegie financière (voyages, travaux…) et notamment l’expédition coûteuse à Dubaï du président, Jean-Claude Marcourt (PS), et du greffier, Frédéric Janssens (MR).

Pour rappel, vendredi, convaincue par son président de parti, la députée socialiste Sophie Pécriaux avait annoncé son retrait de cette instance dont elle était secrétaire. Elle reste députée et n’a pas souhaité s’exprimer plus avant. Dimanche soir donc, le socialiste Marcourt, l’écologiste Manu Disabato et les libérales Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau restaient en place. Mais jusqu’à quand ?

