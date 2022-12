Pourquoi l’inflation pénalise particulièrement Colruyt

Le leader de la grande distribution affiche des résultats semestriels décevants à cause notamment de sa politique des prix bas et de la diminution des volumes consommés par les Belges. La Bourse sanctionne une nouvelle fois le groupe.

Le couperet est tombé en clôture de la Bourse de Bruxelles ce mercredi soir : l’action Colruyt a dévissé de 14,84 %. Une chute de plus… Celle-ci fait suite à la publication 24 heures plus tôt du rapport semestriel du distributeur de Hal. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que les résultats du groupe sur la période avril-septembre n’ont guère de quoi enchanter les investisseurs et les analystes. Certes, l’entreprise dirigée par Jef Colruyt a dopé son chiffre d’affaires de 5,7 % par rapport à la même période de l’an dernier pour s’établir à 5,266 milliards d’euros. Mais son résultat d’exploitation a plongé de 41,6 %. Il n’atteint « que » 123 millions d’euros, soit 2,3 % du chiffre d’affaires (contre 4,2 % au premier semestre 2021).