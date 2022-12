L’émeu Emmanuel, star de TikTok et miraculé

La relation très drôle et fusionnelle qu’il entretient avec sa propriétaire est sans doute ce qui lui a sauvé la vie lorsqu’il s’est écroulé, victime collatérale du virus de la grippe aviaire. La fermière s’est battue jour et nuit pour le sauver…

Emmanuel, don’t do it ! », « Emmanuel, ne fait pas ça ! » en anglais. Cette phrase est devenue culte pour des millions de tiktokeurs, instagrammeurs et twittos qui suivent les péripéties de Taylor Blake (@ecosister) et de son émeu taquin sur les réseaux sociaux. Comme souvent, l’histoire a commencé par un buzz. Taylor est propriétaire d’une petite ferme du sud de la Floride baptisée Knuckle Bump Farms et spécialisée dans les animaux miniatures. La fermière a pris l’habitude de faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour présenter ses drôles de bêtes qui ont aussi la particularité d’avoir un sacré caractère : entre le cygne noir Rico qui vole dans les plumes à la moindre contrariété et le petit cerf qui se prend de passion pour les pincettes, l’éleveuse ne manque pas de vidéos drôles à partager.