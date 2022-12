La surmortalité hivernale s’étale sur plusieurs mois

Les courbes de la mortalité sont en hausse chaque hiver de façon continue. Les personnes âgées ou précaires sont les plus vulnérables. Une surmortalité qui s’explique par des facteurs infectieux, climatiques et environnementaux.

A l’heure où blanchit la campagne et que le thermomètre fait le yo-yo autour de zéro et plonge jusqu’à -8º localement, l’Institut météorologique belge met en garde contre le risque d’intoxication au CO, tandis Cellule Interrégionale de l’Environnement (Celine) déclenche le seuil d’information : les particules fines, principalement émises par les gaz d’échappement et le chauffage domestique, sont toxiques pour la santé. Inquiète des températures négatives annoncées ces prochains jours, la Croix-Rouge a lancé en début de semaine un appel aux dons pour pouvoir venir en aide aux sans-abri. Les hôpitaux, eux, restent sur le pied de guerre pour faire face à l’afflux de malades du covid, de la grippe ou de la bronchiolite.