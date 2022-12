Michel Draguet sur les critiques de son personnel: «Il y a une énorme douleur, un cri qu’on n’a pas vu venir, auquel on doit réagir»

Une partie du personnel des Musées des Beaux-Arts dénonce ses conditions de travail et met en cause le directeur. Michel Draguet y répond, comprend les difficultés et ouvre le dialogue.

Trente et un membres du personnel des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ont adressé début décembre à leur tutelle une lettre dans laquelle ils mettent en cause le directeur Michel Draguet et le conseil de direction des MRBAB. Dans un autre courrier, quasi similaire et publié ce vendredi par De Standaard, les membres du personnel font état d’« une mauvaise gestion », de conditions de travail « épouvantables », de « menaces, intimidations et harcèlements » qui seraient réguliers. Les travailleurs évoquent, sur une durée de deux ans, cinq démissions de salariés, cinq licenciements et six burn-outs.