Le joyeux business des chansons de Noël

C’est ce moment dans l’année. Les fêtes, leurs bons sentiments, les achats groupés et leur lot de chansons dédiées. A la radio, dans les grands magasins, à la télé ou sur internet, les mêmes rengaines partout, tout le temps : Jingle Bells , Last Christmas et All I Want For Christmas is You . A savoir l’empereur, le roi et la reine de Noël : Bing Crosby, George Michael et Mariah Carey. Un catalogue de chansons à plusieurs milliards de dollars !