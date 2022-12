Les projets du «Soir» pour 2023

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous sommes heureux de vous compter parmi les 170.000 abonné(e)s du « Soir ». L’année 2022 a été marquée par une actualité riche, traitée avec rigueur et indépendance par notre rédaction. Pour répondre toujours plus à vos attentes, les journalistes du « Soir » n’ont éludé aucune thématique pour vous proposer des contenus de qualité. Guerre en Ukraine, crise énergétique, climat, Coupe du monde au Qatar… Autant de sujets qui ont marqué les esprits, mais pas seulement : le journalisme d’investigation que nous menons a permis de publier de nouvelles grandes enquêtes internationales mais aussi de révéler des dysfonctionnements majeurs aux parlements wallon et européen, montrant notre rôle essentiel comme pilier de la démocratie.