De quoi sera musicalement fait 2023?

Petit tour d’horizon des concerts et disques attendus pour cette année…

On l’a vu la semaine dernière dans nos pages récapitulatives : 2022 aura été marquée par une explosion de l’offre des concerts et festivals. Au vu du menu concocté par les principales agences belges, on peut déjà dire que ça ne va pas beaucoup se calmer cette année-ci. Préparez votre portefeuille. Une fois encore des choix douloureux vont devoir se faire. Passons vite fait bien fait en revue les principaux rendez-vous mois par mois :

Janvier : Clara Luciani nous viendra une dernière fois à Forest National le 11, tout comme Raphael le 18 au Cirque royal, Bigflo & Oli le 24 à l’AB, avant Loyle Carner les 25 et 26, alors que Robbie Williams nous donne rendez-vous le 26 au Sportpaleis.