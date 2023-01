Parlement européen: le voyage «oublié» de Marie Arena au Qatar

Marie Arena a annoncé mercredi soir, via une déclaration à l’agence Belga, « avoir décidé de quitter définitivement » la présidence de la sous-commission Droits de l’homme (DROI) du Parlement européen. La députée socialiste s’était déjà mise en retrait de cette fonction en décembre, après les révélations du Soir et de Knack sur l’enquête relative aux soupçons de corruption et d’ingérence par le Qatar et le Maroc. « Cette décision a été prise au vu des attaques politico-médiatiques de ces dernières semaines qui nuisent non seulement à mon image, mais aussi à l’ensemble du travail réalisé au sein de la sous-commission Droits de l’homme », explique l’eurodéputée belge. Qui répète inlassablement « n’avoir rien à se reprocher ». Arguant que, contrairement à Marc Tarabella, elle ne fait pas, pour l’heure, l’objet d’une demande de levée d’immunité parlementaire. « Ni mon bureau, ni mon domicile n’ont été perquisitionnés, et je n’ai été mise en cause en aucune façon par la justice ».