La probable nouvelle doyenne des Français a 112 ans

Il faut néanmoins être « très prudent », a insisté Laurent Toussaint car il est possible qu’une personne encore plus âgée ne soit pas connue ou ne se soit pas encore fait connaître.

Elle est, selon Laurent Toussaint, la 4e personne à avoir vécu le plus longtemps dans l’histoire de l’humanité, derrière une Japonaise et une Américaine et surtout derrière la Française Jeanne Calment, morte à 122 ans à Arles en 1997, qui reste la personne ayant vécu le plus longtemps dans l’histoire de l’humanité et dont l’état civil a été vérifié.