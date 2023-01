Bruxelles: le secteur non-marchand va exprimer son ras-le-bol dans la rue

Des (dizaines) de milliers de travailleurs du non-marchand devraient être en grève et dans la rue ce mardi. Nombre d’entre eux ne supportent plus leurs conditions de travail.

Ils viennent du milieu hospitalier, des maisons de repos, de l’accueil de personnes en situation de handicap, de l’aide à la jeunesse, des soins à domicile, de l’aide aux familles, du socioculturel, de l’accueil de l’enfance… Ils viennent de cet immense secteur qu’est le non-marchand. Ce mardi, selon la CNE, 10.000 à 25.000 d’entre eux marcheront dans les rues de Bruxelles pour réclamer la fin des désinvestissements chroniques, dénoncer les risques encourus par la population et, surtout, demander de meilleures conditions de travail.

Les conditions de travail, c’est précisément ce qui était au cœur d’une enquête diligentée il y a quelques mois par le Setca secteur non marchand et l’ULB. Près de 5.000 travailleurs – équitablement répartis entre régions, tranches d’âges et secteurs d’activité – se sont livrés sur leur état de santé, les horaires de travail, les exigences diverses, les cadences, la conciliation vie privée / vie professionnelle… Premiers résultats.