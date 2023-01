Comment les espoirs de paix ont été ruinés au Proche-Orient

En 30 années, les populations israéliennes et palestiniennes ont été ballottées entre la fausse paix d’Oslo, les violences de l’intifada et le triomphe des extrémistes.

En 30 ans, entre 1993 (la conclusion des accords d’Oslo) et 2023, le conflit israélo-palestinien sera passé d’un immense espoir à une situation où les possibilités d’une paix entre Israël et les Palestiniens se sont peu à peu étiolées pour finalement disparaître. Mais comment et pourquoi ?

Ces accords d’Oslo secrètement négociés par les envoyés des deux camps en Norvège avaient surpris tout le monde. Mais, oui, même s’il fallait se frotter les yeux, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, un ex-général, et le chef de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, incarnation du terrorisme palestinien pour beaucoup d’Israéliens, se serraient en effet la main le 13 septembre 1993 sur la pelouse de la Maison-Blanche sous le regard bienveillant de Bill Clinton et du gotha de la diplomatie mondiale. Etait ainsi signée une « déclaration de principes ».