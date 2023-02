Senne Lynen revient sur son passage à Bruges: «Sans l’Union, je n’aurais pas refermé la cicatrice»

Le milieu de terrain s’apprête à retrouver son club formateur lors du choc entre les Brugeois et l’Union. Pour la première fois, il affrontera son ancienne équipe au Stade Jan Breydel.

Ce Bruges-Union sera particulier à plus d’un titre pour Senne Lynen. Pour la toute première fois de sa carrière, le milieu de terrain saint-gillois affrontera son club formateur au sein même de son antre du stade Jan Breydel (après l’avoir déjà joué au stade Marien à plusieurs reprises). Un Club avec lequel il n’avait jamais reçu sa chance en équipe première. Sans rancune toutefois, le médian ayant, grâce à l’USG, réussi à refermer la plaie. Ce vendredi soir, il croisera également la route de Casper Nielsen, le Danois parti en Venise du Nord durant l’été dernier et qu’il a parfaitement réussi à suppléer cette saison. Mais plus que toute autre considération, c’est avant tout la victoire qui l’importera, lui dont la motivation est décuplée à l’idée d’enfin venir à bout des Blauw en Zwart.