Parlement wallon: une transparence maximale pour les voyages à l’étranger

Une proposition de la majorité : tout déplacement d’un élu fera l’objet d’un débat public préalable et d’un rapport final sur le contenu et les dépenses engagées. Le nouveau Bureau annonce aussi que ses décisions seront rendues publiques à l’avenir.

Alors que ses décisions se prenaient jusqu’à présent à l’abri des regards, le Bureau du parlement de Wallonie, fraîchement renouvelé et désormais ouvert à l’opposition, a décidé de communiquer sur ses activités. Dès la réunion du 2 mars, un communiqué sera systématiquement diffusé au terme de la réunion, vers la presse, les 75 élus et le grand public à travers le site internet de l’assemblée. Logiquement, on n’y trouvera toutefois pas les décisions portant sur des situations individuelles. Une proposition de modification du règlement sera déposée pour formaliser cette ouverture.