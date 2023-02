Séismes en Turquie et Syrie: «On entend des gens qui crient pour être sauvés mais tout le monde est occupé»

Autour de lui, c’est la désolation. Qu’il aille à Antakya, à Adana ou ailleurs, le constat d’Hakan Bilgin, un Belgo-Turc président de Médecins du Monde Turquie, est le même. « On est face à la démesure », explique-t-il la voix tremblante. « Les villes sont rasées. Plus rien ne tient debout. Le plus gros problème auquel nous devons faire face est que les secousses continuent. Ça complique l’organisation des secours. A chaque fois qu’un immeuble tombe un peu plus, il faut tout reprendre à zéro. A cela, il faut ajouter qu’il fait un temps de chien. La nuit, le thermomètre descend sous les -6º, ce qui n’arrive pas habituellement. C’est intenable pour tous ces sinistrés qui n’ont plus d’endroit où s’abriter. »