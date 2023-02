Ukraine, un an d’invasion: la culpabilité russe, selon Maria Stepanova

« En notre for intérieur, notre culpabilité se reconnaît à cette douleur que l’on ne peut dénier et qui ne ressemble à aucune autre », décrit la poétesse et écrivaine russe Maria Stepanova.

A la mi-mars 2022, les comptoirs d’enregistrement de l’aéroport moscovite de Vnukovo étaient tous fermés, sauf celui des vols à destination d’Istanbul. Debout dans la longue file d’attente, je me mets à compter les caisses de transport d’animaux : des chiens, des chats, quelques oiseaux. Les gens partaient pour longtemps. Passé le contrôle des passeports, je cherche un espace fumeurs – je trouve la pièce, bien étroite et aussi exiguë qu’une niche pour chien. Un homme s’y trouve déjà, on a à peine assez de place pour nous deux. Il me donne du feu et me demande : « Et vous Madame, vous fuyez d’où ? »

Lui-même fuyait de Donetsk, pour tenter de rejoindre l’Angleterre et retrouver son fils, en passant par Moscou. « Nous vous avons mis une raclée », me dit-il en russe. « On vous bat à plate couture et on continuera à vous battre, vous verrez. »