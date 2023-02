L’élite russe plus que jamais dépendante du Kremlin et derrière Poutine

En coulisses, certains critiquent discrètement l’offensive en Ukraine. Mais aucun changement de régime n’est en vue à Moscou. Les hommes d’affaires comme les quelques rares figures politiques libérales encore d’influence autour du Kremlin sont plus que jamais prisonniers du système.

Correspondant à Moscou

En l’an 2000, dans l’ombre du Kremlin, il était l’un des chefs d’orchestre de la transition entre Boris Eltsine et Vladimir Poutine. A Moscou, le système politico-économique mis en place par le premier président de la Russie post-soviétique pouvait alors s’ébranler ; les élites ne s’y retrouvaient plus ; les appétits s’aiguisaient ; en coulisses, tous s’affairaient. Lui, homme discret mais à la ferme réputation libérale, s’activait pour que se passe au mieux le relais au nouveau président, l’ex-espion du KGB jeté soudainement sur la scène politique. Avec pour double objectif avec Vladimir Poutine : renforcer la Russie et l’ouvrir au monde.