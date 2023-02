La revue de l’actu de Michel Lecomte: «La Belgique attend ses champions sur tous les terrains, tout le temps»

Arnaud, Wout et Remco sur orbite !

Arnaud De lie va-t-il déjà marquer de son empreinte cette saison cycliste qui démarre vraiment ce week-end avec le traditionnel « Het Nieuwsblad » ? Le « taureau de Lescheret » est un des grands favoris de l’ouverture flandrienne. À 20 ans, le jeune Wallon fait sensation. Par son talent, sa simplicité, sa précocité, sa régularité, il est considéré comme un futur grand champion qui… vit « normalement » dans la ferme familiale, porté par les valeurs solides de ceux qui travaillent la terre.

Cette saison est pleine de promesses pour notre cyclisme avec en têtes d’affiche deux autres atouts majeurs, bien connus et champions accomplis : Wout van Aert et Remco Evenepoel. Ces trois-là font partie du top 5 du classement de l’UCI. Le cyclisme belge vit des heures fastes. On attend nos champions sur tous les terrains, tout le temps. Dès aujourd’hui.