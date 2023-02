Tom Pidcock avant le Circuit Het Nieuwsblad: «Renoncer aux Mondiaux m’a rendu plus fort»

« C’est vrai, faire mieux que l’année dernière ne sera pas difficile. Ce n’était pas ma meilleure période », expose Tom Pidcock. 18e en 2022 sans jamais peser, 55e la saison d’avant, le Britannique a complètement modifié son approche du pavé, délaissant même les championnats du monde de cyclocross dont il était pourtant le tenant du titre. Voilà des mois, le Britannique au talent polymorphe, champion olympique de VTT autant que lauréat de l’Alpe d’Huez sur le dernier Tour de France, a érigé la période des classiques flandriennes en grande priorité. Quitte, donc, à faire des impasses, à inverser la tendance des autres adeptes des labourés, Wout van Aert et Mathieu van der Poel, qui ont eu disputé la course arc-en-ciel de cyclocross mais souffleront jusqu’aux Strade Bianche, la semaine prochaine. « La décision de ne pas rouler les Mondiaux porte déjà ses fruits », reprend le Britannique, 23 ans, au sortir de sa reconnaissance du tracé. « Même dans le Bosberg, la bosse qui me correspond le moins, j’ai senti que ça tournait bien. Je ne l’ai jamais montée aussi vite. Déjà en Algarve, j’ai remarqué que j’étais plus fort que l’année dernière. J’étais alors trop irrégulier. Cette saison, je voulais corriger cela et partir sur une base solide. L’absence des Mondiaux dans mon programme m’a permis d’avoir une plus longue période pour me préparer », poursuit celui qui a d’ailleurs déjà claqué une victoire, au sommet de l’explosif Alto do Malhao pour sa course de rentrée au Portugal. « C’est bien que j’ai déjà gagné quelque chose, après avoir sacrifié les Mondiaux de cyclocross.»

A la tête d’un collectif Ineos impressionnant, désormais orphelin de Dylan van Baarle parti chez Jumbo mais construit sur l’expérience de Michal Kwiatkowski et les talents en éclosion de Ben Turner ou Magnus Sheffield, Tom Pidcock est l’un des favoris du week-end d’ouverture. Son poids plume (annoncé sous les 58 kilos), sa finesse technique (sa dernière vidéo d’une descente en Californie est un délice absolu) et sa pointe de vitesse (il a battu Wout van Aert à la Flèche Brabançonne, notamment) le propulsent évidemment dans la lumière même si, foncièrement, il est dépourvu de réel palmarès dans ce domaine. Du moins, jusqu’à présent. « Même si je n'ai pas beaucoup gagné sur la route, je suis, malheureusement, un coureur que l'on regarde ».