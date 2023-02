Virginie Efira et Bouli Lanners raflent chacun un César

« La nuit du 12 », brillant polar de Dominik Moll, sort grand vainqueur de la 48e Cérémonie des César avec six trophées dont celui de meilleur film et meilleure réalisation.

Putain, je vis à Liège quand même ! C’est incroyable d’être là ! Merci je vous aime », lance Bouli Lanners, tout heureux de recevoir le César du meilleur second rôle pour son incarnation magistrale de flic dans La nuit du 12. Quelques minutes avant, c’est Dominik Moll qui était sur scène, entrant dans le cercle fermé des double césarisés comme meilleur réalisateur. Dans le paysage du cinéma français, Dominik Moll tient une place à part. Son premier court-métrage est inspiré d’une nouvelle de Bukowski, son premier long de Jean-Paul Sartre. Puis vient Harry, un ami qui vous veut du bien, thriller fascinant en compétition à Cannes en 2000 et auréolé de quatre César, dont celui de la meilleure réalisation. Depuis ses débuts, le cinéma de Dominik Moll est dérangeant, déconcertant, jouissivement complexe. Son point d’appui : la nature humaine. Avec La nuit du 12, polar brillamment écrit, joué, mis en scène, on est à nouveau au cœur.