Avec ou sans les Russes? Les JO de Paris otages du conflit ukrainien

Alors que les phases de qualifications sont lancées pour les Jeux, bras de fer entre l’Ukraine et le CIO sur le retour des athlètes russes et biélorusses à la compétition.

Les Jeux de Paris seront-ils la fête populaire promise par Hidalgo, Macron et consorts ? Difficile de trancher, à 500 jours de la cérémonie d’ouverture. Mais ces Jeux seront, sans nul doute, politiques. Et ce, que la guerre en Ukraine prenne fin ou non. Depuis des semaines, un bras de fer diplomatique a cours entre l’Ukraine et le Comité international olympique (CIO) sur le sort à réserver aux athlètes russes et biélorusses. Ces derniers ont été écartés de la plupart des compétitions internationales dans les jours qui ont suivi l’agression, conformément à l’appel lancé par le CIO aux fédérations internationales. Mais avec la poursuite du conflit, l’instance suisse a largement adouci sa position, ouvrant finalement la voie à une réintégration des Russes et Biélorusses sous bannière neutre.